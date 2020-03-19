У Китаї одужали більшість заражених коронавірусом. Люди почали виходити на вулиці

Жодного нового випадку захворювання за останню добу – така радісна звістка надійшла з Китаю, який першим перейняв на себе удар коронавірусу. За весь час епідемії, з грудня 2019 року, там заразилися понад 81 тис. людей, померли 3 249, одужали вже більш як 70,5 тис. Тепер країна поступово повертається до нормального життя. Людей за вулицях побільшало.

Загалом, деякі магазини, ресторани та інші публічні місця поступово відновлюють роботу. Частина працівників уже знову працюють в офісах, а не дистанційно. Водночас тепер китайці готові допомагати тим, у кого пандемія в розпалі. Зокрема, відрядили літак із медичними засобами до Франції, де нині понад 9 тис. заражених. Так Пекін відгукнувся на чуйність Парижа, коли епідемія в Китаї тільки починалася, французи одними з перших прийшли на допомогу й відрядили 17 тонн різного обладнання та медикаментів. Деталі у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, в Італії наступного тижня почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

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