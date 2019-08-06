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У Китаї паводок змив туристів в ущелину – 13 загиблих

У Китаї паводок змив туристів в ущелину, загинули 13 людей.

Трагедія сталась увечері у центрально-китайській провінції Хубей.

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Понад 60 людей вдалося врятувати. Пошукові роботи ще тривають. Напередодні ж місцева влада попереджала про червоний рівень небезпеки через зливи. Але, схоже, туристи це проігнорували.

До слова, на Рівненщині дітей засипало піском у кар’єрі – є загиблий.

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