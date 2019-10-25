У Києві американець зібрав волонтерів для боротьбиі із “закладками” наркотиків

Він приїхав до нас з Америки, вже сім років живе в Києві. І прагне, аби столиця України була чистою і безпечною. Американець Девід Пластер організував волонтерів, які борються із розповсюдженням наркотиків у місті.

Волонтери зібралися після роботи прибирати місто. І сполохали чоловіка, який шукав закладку з наркотиками.

Написи на стінах – зашифрована інформація про продаж наркотиків. Їх і замальовують під час рейдів. Таких послань по місту тисячі.

Перш ніж замалювати, напис фотографують, щоб комп’ютерники заблокували ці акаунти.

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Саме Девід організував небайдужих. Військовий медик з Америки, сім років тому приїхав в Україну до друзів, але вирішив залишитися. Оселився на столичній Борщагівці. І взявся виправляти погану репутацію київських околиць. Створив громадську організацію LOve.ua. Міська влада ідею підтримала, щоправда, інформаційно.

Схема з продажу наркотиків через інтернет стає дедалі популярнішою. У 2016 році в Україні знешкодили 10 таких банд, а торік – вже півтори сотні. Світова практика свідчить, через всесвітню павутину поширюють 10% наркотиків. Щоб зменшити цю цифру, ініціативу Девіда підтримали в багатьох українських містах, зокрема, у Львові. Вік волонтера не важливий.

Девід каже: стирати написи лише пів справи. Треба карати тих, хто це робить. Однак, поліція офіційно навіть не підтримала ініціативу волонтерів із замальовування. Лише рядові поліцейські інколи долучаються до ініціативи.

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