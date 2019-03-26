У Києві американські лікарі навчають українських виявляти рак на ранніх стадіях

Американський досвід для українських лікарів. У Києві відбувається семінар з радіології. Лекційні курси для українських фахівців з променевої діагностики проводять американські спеціалісти найвищого рівня.

Для вітчизняних лікарів це можливість отримати нові знання та поділитися своїм досвідом, адже медична радіологія в Україні розвивається дуже швидко. Нині немає такої спеціалізації, яка не потребувала б радіологічних досліджень. Завдяки ним вдається чітко встановити діагноз та правильно почати лікування.

Найкращі фахівці-радіологи зі Сполучених штатів та майже три сотні радіологів з усієї України. У столиці проходить традиційний семінар з нейрорадіології.

В.О. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підтримує українських лікарів, які прагнуть підвищити свій професійний рівень. Окрім знань, вітчизняні медики отримають і додаткові бали, що необхідні для атестації.

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Українські лікарі кажуть – якщо раніше просто записували за іноземними світилами, тепер же ведуть з ними професійні дискусії.

Нині близько 95% всіх діагнозів ставлять саме завдяки радіології, і чим раніше виявлять хворобу, тим легше її лікувати. Саме тому у США та Європі роблять ставку на профілактику.

Лікувати онкозахворювання дешевше на початкові стадії – так вирішили у США, і цей досвід має перейняти Україна . Для цього потрібно звернутися до діагностичного центру, пройти обстеження і отримати пораду терапевта – на що звернути увагу і таким чином, отримати власний паспорт стану здоров’я.

До слова, біохакер з Дніпра: 18-річна студентка вирощує вдома бактерії та клонує ДНК.

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