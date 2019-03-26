У Києві і області заборонили риболовлю

З п’ятниці у столиці та Київській області заборонять риболовлю, бо – нерест. Обмеження триватимуть до 6-го червня у водосховищах та озерах. У річках до 17 травня. Подекуди – до кінця червня.

У цей період не можна пересуватися на човнах та займатися промисловим рибальством, а також підводним полюванням. Дозволена лише аматорська риболовля до трьох кілограмів.

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До слова, нагадаємо найкращі місця у Києві, де дозволена риболовля, і за яку не потрібно платити.

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