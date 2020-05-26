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У Києві медиків швидкої почали тестувати на антитіла до коронавірусу

У Києві почали робити ІФА-тести медикам швидкої. Це поки що найточніший метод визначення наявності антитіл до коронавірусу. Тож у фахівців є можливість дізнатись, чи перехворіла людина безсимптомно.

Забір крові для аналізу зробили першим 35 медикам, які працюють у виїзних бригадах і безпосередньо контактують з імовірно зараженими. Далі біоматеріал досліджуватимуть лабораторно. Результат очікують уже за день.

Щодня планують тестувати майже сотню лікарів столичної швидкої, згодом охоплять усі 2,4 тис. працівників. Загалом у столиці 12 лікувальних закладів мають обладнання для проведення імуноферментної діагностики.

Для цього використовують ІФА-тести українського виробництва. Для медперсоналу процедура безкоштовна.

Нагадаємо, у складі ООС виявили перший випадок коронавірусу.

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