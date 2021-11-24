У Києві може подорожчати таксі: на скільки і коли зростуть тарифи

Таксисти в Києві готуються підвищувати базові ціни на проїзд на 40%.

У профспілці вже попередили, що будуть змушені це зробити, якщо зростуть тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці або підвищиться вартість палива. Крім того, водії повинні утримувати свої автомобілі.

Наразі влада Києва лише обговорює можливість збільшення ціни проїзду в комунальному громадському транспорті до 20 грн.

У такому випадку таксисти підвищать базові розцінки: вартість одного кілометра збільшиться із 6 до 10 грн (тобто на 40%). Відтак поїздка на 10 кілометрів подорожчає приблизно на 40 грн.

Коли ці плани стануть реальністю – поки невідомо: мер Києва Віталій Кличко пообіцяв не піднімати тарифи на проїзд у наземному громадському транспорті та метро до кінця опалювального сезону.

Проте в профспілці таксистів не виключають, що підвищення цін на таксі може відбутися раніше, якщо різко зросте вартість пального.

Як відомо, київська влада запропонувала підвищити вартість однієї поїздки в метро, на автобусі, трамваї чи тролейбусі до 20 грн за умови придбання разового квитка (зараз це 8 грн). Відчутно менше платитимуть власники Картки киянина – 12 грн за поїздку, незалежно від їх кількості.

У разі придбання поїздок шляхом поповнення електронного квитка ціни на проїзд у столиці можуть підвищитися до 15-20 грн.

Поки що це лише проект розпорядження, який Київська міська держадміністрація винесла на обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко наполягав, що вартість проїзду в громадському транспорті вимушені підвищити, оскільки зросли ціни на електроенергію, пальне та інші витратні матеріали. Згодом він оголосив, що до кінця опалювального сезону 2021-2022 тарифи на проїзд у Києві не переглядатимуть.

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