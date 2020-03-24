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Факти / Відео / Україна / Суспільство

У Києві на понад 20% зросла кількість хворих на грип

У Києві на понад 20% зросла кількість хворих на грип.

Минулого тижня вірусне захворювання виявили у майже 15 тис. пацієнтів. До медзакладів шпиталізували понад 200 киян, із них майже половина – діти.

За підрахунками медиків – школярі грипом почали хворіти менше, а от кількість дорослих пацієнтів зросла удвічі порівняно з минулим тижнем. Але це в межах норми.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим схожі і що небезпечніше для українців – коронавірус чи грип.

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