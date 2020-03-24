У Києві на понад 20% зросла кількість хворих на грип
У Києві на понад 20% зросла кількість хворих на грип.
Минулого тижня вірусне захворювання виявили у майже 15 тис. пацієнтів. До медзакладів шпиталізували понад 200 киян, із них майже половина – діти.
За підрахунками медиків – школярі грипом почали хворіти менше, а от кількість дорослих пацієнтів зросла удвічі порівняно з минулим тижнем. Але це в межах норми.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим схожі і що небезпечніше для українців – коронавірус чи грип.
2020-03-24
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