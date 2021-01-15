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У Києві на прес-конференції обговорили умови для бізнесу під час локдауну

Вітчизняний бізнес прагне працювати, допомагаючи наповнювати державну казну. Про рівні умови роботи роздрібної торгівлі під час локдауну говорили у Києві на прес-конференції. Представники мережі Епіцентр кажуть, що прагнуть розвитку, а не паузи.

Коли зупиняється робота великого торговельного бізнесу, тоді, подекуди не можуть працювати й невеликі вітчизняні постачальники, які лишаються можливостей реалізації товарів.

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Відтак скорочують й робочі місця, бо не всі мають змогу тримати персонал, як великий бізнес.

Тож, стверджують засновники мережі Епіцентр – люди прагнуть працювати на благо держави. Безперечно – дотримуючись усіх карантинних вимог на всіх ланках.

Втрати бізнесу через локдаун

Українські підприємці потерпають від локдауну. Якщо великий бізнес ще хоч якось балансує, то маленькі підприємці нинішні обмеження можуть не пережити.

Лише за перші три дні січневого локдауну ресторани втратили 25% свого щоденного прибутку, підрахували експерти компанії Poster.

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