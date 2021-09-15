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Олена Баранова |

У Києві нагородили переможців п’ятої ювілейної премії RAU Awards

Хто ліпше за фахівців визначить найкращих у сфері? У столиці урочисто нагородили переможців п’ятої ювілейної премії RAU Awards. Тут відзначили найкращих серед українських ритейлерів та ТРЦ. Додали й сім нових номінацій, зокрема – найкращі оптики, аптеки, автозаправні станції, компактні супермаркети тощо.

Переможців визначали шляхом голосування експертної ради, до якої увійшли перші особи та топ-менеджери провідних компаній сфери ритейлу та девелопменту.

Також премія RAU Awards окремо відзначила переможців у номінаціях Персона року в ритейлі, девелопменті та e-commerce.

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