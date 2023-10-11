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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Зеленський вперше взяв участь у Рамштайні наживо;

– Виступ глави Пентагону Ллойда Остіна у Брюсселі;

– Росіяни переміщують свою важку техніку з Маріуполя на Запорізький напрямок;

– Leopard 2 — переваги німецького танка на фронті;

– Обстріл Нікополя 11.10.2023;

– Заборона релігійних організацій, центри яких знаходяться в РФ;

– У столиці провели в останню путь легендарну Ніну Матвієнко.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:00 (11.10.2023).

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