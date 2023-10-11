Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Зеленський вперше взяв участь у Рамштайні наживо;
– Виступ глави Пентагону Ллойда Остіна у Брюсселі;
– Росіяни переміщують свою важку техніку з Маріуполя на Запорізький напрямок;
– Leopard 2 — переваги німецького танка на фронті;
– Обстріл Нікополя 11.10.2023;
– Заборона релігійних організацій, центри яких знаходяться в РФ;
– У столиці провели в останню путь легендарну Ніну Матвієнко.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:00 (11.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.