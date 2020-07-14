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У Києві попрощались із загиблим на Донбасі офіцером Тарасом Матвіївим

Сьогодні, 14 липня, на Майдані Незалежності у Києві попрощалися із полеглим воїном Тарасом Матвіївим. На прощання із полеглим солдатом приїхали близькі, побратими та командир.

Молодший лейтенант 24 бригади ім. Короля Данила героїчно загинув 10 липня, коли рятував двох побратимів із палаючого від мінометного обстрілу бліндажа. Остання міна виявилась для Тараса смертельною. Він помер дорогою до лікарні. Йому було 31 рік.

Воїн був єдиною дитиною у сім’ї. До війни працював журналістом та розшукував учасників Революції Гідності. Також збирав допомогу для війська, а у 2015 році пішов добровольцем на війну.

Воїна поховають завтра у Жадачеві Львівської області.

Вчора, 13 липня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв Тарасу звання Героя України. Нагороду отримував батько.

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