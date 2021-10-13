У Києві представили унікальну виставку військової техніки

У Києві на Михайлівській площі відкрилася унікальна виставка військової техніки.

Називається захід Цифрове майбутнє армії. Загалом було представлено понад півсотні одиниць військової техніки.

На ній булі презентовані дрони-розвідники, роботи-сапери, розумні рятувальні машини та модернізовані командно-штабні машини, а також новаторські розробки, які тільки проходять державні випробування.

Найцікавішими виявилися роботи, які можуть евакуювати поранених.

– Зараз у нас проходять внутрішні льотні випробування, ми вже підтвердили всі льотні характеристики. Ми сподіваємося, він буде застосовуватися у ЗСУ, тому що це дуже потрібна річ, – сказала представниця компанії Атлон Авіа Євгенія Мисик, представляючи один із комплексів.

Також на виставці було представлено унікальний екземпляр – наземна безпілотна роботизована система. Цей пристрій здатен евакуювати поранених. Керувати такою системою дистанційно можна у радіусі п’яти кілометрів.

За словами менеджера проектів компанії із виробництва наземних безпілотних систем Олега Киселя, вага цього апарату становить до 100 кг. Маючи таку вагу, апарат здатен нести 150-200 кг корисного навантаження.

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