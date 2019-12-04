У Києві пройшла виставка котів Pro Plan Grand Prix 2019

У столиці відбулася найбільш чисельна в Україні виставка котів ProPlan Grand Prix.

Організатори виставки хочуть познайомити відвідувачів з різними породами, щоб вони дізнались про переваги правильного харчування та отримали консультацію ветеринарного лікаря.

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Кількість котиків в одному павільйоні зашкалює. Вони сплять та грають, мило позують і беззаперечно закохують у себе.

Загалом на виставку власники привезли більше 1,2 тис. вухастиків з України та закордону. Серед них є й унікальні екзотичні коти, яких у світі одиниці.

Головним призом у гран-прі ProPlan стало новеньке авто для власника найгарнішого кота.

Нагадаємо, чорний кіт призупинив матч з американського футболу. Коментатори не розгубилися і вдало пожартували з цього приводу.

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