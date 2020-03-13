У Києві стадіон школи віддали під ТЦ – батьки борються 14 років

Вже 14 років у Києві триває історія із земельною ділянкою біля школи. Її ще за мера Омельченка передали в приватні руки. Хотіли зводити торговельний майданчик. Батьки і діти взялися боротися за частину шкільного стадіону, і боротьба триває донині.

Після численних звернень батьків та активістів, Київрада навіть спробувала викупити ділянку, для суспільних потреб. Але поки безуспішно.

Та депутат Київради Олеся Пинзеник вимагає чіткого плану повернення стадіону для дітей.

Поки тривають переговори – батьківська рада знову готує нові звернення до керівництва країни.

Факти ICTV раніше писали про те, що у селі Вири на Рівненщині у школі на 200 осіб навчаються понад 600 дітей.

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