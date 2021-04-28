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У Києві стартував Чемпіонат Європи з бадмінтону

Вперше в історії в Україні стартував чемпіонат Європи з бадмінтону. Ці змагання мали відбутися ще 2020 року, але через пандемію коронавірусу їх перенесли.

Цього року до Києва приїхали понад 200 найкращих спортсменів з 36-и країн світу. Серед них багаторазова чемпіонка континенту і олімпійська чемпіонка з Іспанії Кароліна Марін.

Напередодні у боротьбу вступило семеро із 15 українських учасників. Київський турнір має особливе значення. Адже це останній етап відбору на Олімпіаду в Токіо. Тут сформується й українська команда.

Майже гарантували собі поїздку на змагання наші спортсмени Артем Почтарьов та Марія Улітіна. Нині за ліцензію бореться Наталія Войцех.

Фактично після цього чемпіонату буде остаточно визначений список бадмінтоністів в Європі, які братимуть участь в олімпійських Іграх у Токіо. Чемпіонат організований відповідно до всіх можливих заходів безпеки та до всіх можливих стандартів.

28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону відбувається без глядачів і з дотриманням заходів безпеки. Усі учасники по прильоту вже двічі здали ПЛР-тести.

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Де дивитися Чемпіонат Європи з бадмінтону

На Badminton Europe TV матчі демонструватимуться зі стадії 1/32 фіналу і до 1/8, а на платформі MEGOGO заплановані покази трансляцій зі стадії чвертьфіналу та до фінальних змагань турніру 2 травня.

Більше про Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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