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У Києві стартував дводенний міжнародний форум протидії насильству

В Києві стартував дводенний міжнародний форум протидії насильству. Статистика в Україні вражає: кожна 5 жінка коли-небудь відчувала тиск. А 70%, попри фізичні знущання, продовжують жити зі своїми кривдниками.

Як швидко наша держава зможе подолати домашнє насильство дискутують урядовці, дипломати із Британії та Канади, представники фонду ООН.

Присутня також і перша леді – Олена Зеленська. Подробиці – у репортажі Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про перший вирок за домашнє насилля у Києві.

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