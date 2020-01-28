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Факти / Відео / Україна / Суспільство

У Києві страйкують таксисти: вимагають справедливих цін від Uber, Uklon та Bolt

У Києві страйкують таксисти. Вони згуртувалися проти компаній-агрегаторів, таких як Uber, Uklon чи Bolt за невиправдано низькі і несправедливі тарифи, які ті встановлюють і демпінгують таким чином.

Факти вже не раз розповідали про вітчизняний ринок таксі, який на 80% в тіні, нерегульований і часто-густо без якісного сервісу та належної безпеки.

З півсотні водіїв вишукувались у колону та поїхали під офіси конкурентів, аби закликати великих агрегаторів разом повпливати на владу, аби та бодай щось зробила на шляху легалізації цього бізнесу. Більше про автопробіг знає Костянтин Мельников.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як таксистам вберегтись від нападу.

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