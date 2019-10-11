У Києві та 18 областях стартував опалювальний сезон

Стартує опалювальний сезон. У 18 областях та Києві вже подали тепло у садки та лікарні.

У столиці майже 90% соціальних закладів вже з гарячими батареями, на Житомирщині та Черкащині тепло є приблизно у половини соцустанов.

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У 8 регіонах розпочали опалення і в житлових будинках. Це, зокрема, Івано-Франківщина, Житомирщина, Рівненщина, Сумщина, Київщина.

Нагадаємо, історія зі Смілою, коли через заборгованість за газ місто лишилося без опалення, ризикує повторитися знову.

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