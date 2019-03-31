У Києві відкрилися понад 1900 дільниць: як проходить голосування

Дільниця №221 у центрі Києва відкрилася вчасно. Тут збираються голосувати щонайменше 1090 виборців. На дільниці присутні багато спостерігачів, правоохоронці та надзвичайники.

— Будемо дивитися за порядком, щоб все пройшло по закону та не було жодних провокацій, – каже спостерігач Ярослав Сімонов.

За 45 хвилин від відкриття дільниці вже проголосувало кілька десятків людей.

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Всього у столиці на 8-му ранку відкрилося понад 1900 виборчих дільниць. За попередніми даними туди прийдуть голосувати щонайменше 2 млн виборців.

До речі, перші результати виборів президента будуть з’являтися на сайті ЦВК ще в ніч на 1 квітня.

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