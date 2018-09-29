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У Києві відзначили найкращі благодійні організації

Змінювати світ на краще новітніми  ініціативами – і цілком прозоро для суспільства. Цього року так працюють  сто фондів, саме вони  учасники  національного рейтингу благодійників, який відбувається в Україні вже  вп’яте.

Найкращих обирали в чотирьох  номінаціях. Оцінювали  реальну  грошову допомогу, задекларовану  і оприлюднену  у  податковій звітності.

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Українська біржа благодійників лауреати національного рейтингу благодійників. П’ятиразові переможці  у різних сферах. Цьогоріч убб  вперше не  учасники, а співорганізатори.

Організатори стверджують – благодійність це перш за все довіра, яку заробили роками успішної роботи.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, що депутат Ради Загорій задекларував 89 патентів та 1,5 млн гривень благодійних пожертв

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