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Абрамова Юлія |

У Києві водій Жигулів під дією наркотиків тікав від поліції і влаштував три ДТП

У столиці власник Жигулів під дією наркотиків тікав від поліції та влаштував три ДТП.

Дивом обійшлося без потерпілих.

Поліцейські помітили підозріле авто в лісосмузі поблизу Бориспільської траси і вирішили перевірити. Однак водій Жигулів почав тікати, спочатку по бездоріжжю, потім біля станції метро Харківська поїхав зустрічною смугою, а вже потім на швидкості понад  100км/год протаранив декілька торгівельних точок та вантажівку на Харківському ринку.

Далі на Дніпровській набережній порушник їхав на червоне світло, але отримав удар від Hyundai.

Втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги.

Водій намагався втекти звідти вже на своїх двох, але його затримали. Згодом він зізнався – тікав тому, що був під дією наркотиків.

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