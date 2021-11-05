У Києві водій Жигулів під дією наркотиків тікав від поліції і влаштував три ДТП

У столиці власник Жигулів під дією наркотиків тікав від поліції та влаштував три ДТП.

Дивом обійшлося без потерпілих.

Поліцейські помітили підозріле авто в лісосмузі поблизу Бориспільської траси і вирішили перевірити. Однак водій Жигулів почав тікати, спочатку по бездоріжжю, потім біля станції метро Харківська поїхав зустрічною смугою, а вже потім на швидкості понад 100км/год протаранив декілька торгівельних точок та вантажівку на Харківському ринку.

Далі на Дніпровській набережній порушник їхав на червоне світло, але отримав удар від Hyundai.

Втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги.

Водій намагався втекти звідти вже на своїх двох, але його затримали. Згодом він зізнався – тікав тому, що був під дією наркотиків.

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Останнім часом на українських дорогах – зухвалі порушення.

У Харкові минулого тижня 16-ти річний водій Інфініті на шаленій швидкості перетинав перехрестя на червоний і врізався у Шевроле, загунув водій, і троє людей отримали тяжкі травми. Мінюст обіцяє боротися з любитлями ризикованої швидкості, штрафувати і в разі несплати, конфісковувати авто.

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