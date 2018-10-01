У Києві встановлять 6 нових скульптур відомих митців
Столиця збагатиться шістьма новими, яскравими скульптурами. Над ними уже понад півмісяця працюють майстри з Канади, Німеччини, Іспанії та України.
Симпозіум у Києві – саме таким дещо пафосним словом називають робочий процес, присвятили всесвітньо відомому українському скульптору Олександру Архипенку. Його вважають засновником кубізму у цьому монументальному мистецтві.
За кордоном його творчість знають значно краще, ніж удома. Тож нині Україна робить усе, аби виправити цю несправедливість.
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Як саме виглядатимуть роботи, остаточно стане зрозуміло 12 жовтня. Після того, з майданчика у Виставковому центрі, їх перевезуть до парку. Щоправда, якого саме, організатори поки тримають у таємниці.
Нагадаємо, зі столичними переходами справжня біда – ними реально страшно ходити. Увесь час боїшся, що на тебе ось-ось щось впаде, або вночі у темряві нападе.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!