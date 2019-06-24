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У Києві “втомився” ще один міст: шматки бетону впали на авто

У Києві посипався ще один міст. Біля станції метро Осокорки на автівки, що рухались, почали падати шматки бетону.

Одній – пошкодило капот і передній бампер. Водій, на щастя, не постраждав.

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Поліцейські аварійну ділянку огородили. Втім, через затори, деякі автомобілісти продовжували їхати по шматках бетону.

Столична влада на інцидент відреагувала швидко: мер Віталій Кличко звільнив очільника Київавтошляхмосту – саме він мав контролювати стан об’єкта. Також міський голова доручив обстежити всі подібні споруди у столиці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на мосту в Києві Mercedes збив лося.

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