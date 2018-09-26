У Києві з’явилися камери схову для собак

Біля одного з супермаркетів на Оболоні встановили клітки для тварин. Вони закриваються на ключ, аби чотирилапого друга ніхто не викрав поки господар робить покупки.

До того ж, подібні камери схову створені, аби собаки, яких покупці часто прив’язують біля магазину, не гризлись. Втім, зоозахисники не вважають що подібні клітки — це гуманно по відношенню до тварин.

До речі в Європі подібні камери схову існують не тільки в магазинах, але і на парковках, аби не тримати собаку в автомобілі під замком.

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Опубліковано Вересень, 26 в 11:28



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