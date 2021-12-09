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У Києві за минулу добу через ожеледицю сталося понад 100 аварій

Петро Дем'янчук

У Києві минулої доби через ожеледицю на дорогах зареєстрували 112 повідомлень про аварії.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні на дорогах столиці так само буде слизько. Зранку прогнозують туман, видимість 200-500 метрів, це 1-й жовтий рівень небезпеки.

У патрульній поліції закликають водіїв за можливості залишати автівки вдома та користуватися громадським транспортом. Втім, через погіршення погодних умов наземний електротранспорт не дотримується розкладу руху.

Напередодні дощ та мокрий сніг стали причиною знеструмлення 148 населених пунктів у п’яти областях України.

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