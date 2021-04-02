У Києві заповнені понад 82% ліжок – відомчі медзаклади відмовляють у допомозі

У столичних лікарнях заповнені понад 82% ліжок для хворих на коронавірус. Це попри те, що за останні три тижні місцева влада облаштувала додаткових 1,1 тис. місць. Більшість пацієнтів (майже 4 тис.) – на кисневій підтримці.

Київ просить допомогти відомчі медзаклади – профільні інститути, академії медичних наук, щоб вони також почали займатися лікуванням хворих на коронавірус. Але там кажуть, що це неможливо.

Керівник Нацакадемії Віталій Цимбалюк розповів, що вони надали 90 ліжкомісць, майже всі – зайняті. Ще можуть облаштувати 440 місць, але на це потрібні гроші, а їх не дає ані держава, ані місто. В інститутах немає ні засобів захисту, ні елементарних ліків, ні апаратів ШВЛ чи концентраторів.

Читайте У Києві 5 квітня на маршрути випустять не весь транспорт

З понеділка 5 березня у Києві діятиме суворий карантин. Транспортом зможуть користуватися лише працівники критично важливої індустрії. Це медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, продовольчих магазинів, аптек, комунальники та військові.

Перепустки для проїзду неможливо оформити особисто, цим займаються лише підприємства та організації. Крім цього, пасажири повинні носити з собою документ, що посвідчує особу.

Коронавірус у Києві

Станом на 2 квітня у Києві зафіксували 1 164 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії у столиці захворіли 164 605 осіб.

За добу 46 людей померли від коронавірусу. Загалом зареєстровано 3 495 летальних випадків. Детальніше про коронавірус у Києві читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.