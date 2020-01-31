У Києві запустять систему, яка слідкуватиме за порушеннями паркування

Нелегальні й тотальні парковки в Києві – це не лише прокляття киян і засмічення столиці, а ще й великий бізнес, левова частка якого незаконна. Якби водії усіх неправильно припаркованих авто заплатили в казну столиці гроші за стоянку в центрі – Київ би став заможним містом. Машини стоять скрізь, закриваючи проїзд, на тротуарах, газонах, обабіч центральних доріг, і навіть заповнюючи цілі полоси руху.

В майбутньому в столиці планують запустити нову систему, де спеціальні камери зчитуватимуть номерні знаки та фіксуватимуть час стоянки авто. Якщо водій втече і не заплатить, йому автоматично надійде штраф. А поки, центр міста – це суцільна хаотична парковка. Дехто, вдається до хитрощів і самовільно ставить спеціальні обмежувачі.

Столиця України суцільна парковка і близька до транспортного колапсу. Київ третій в Європі за рівнем заторів. У КМДА звітують, що за три останні місяці евакуювали в 10 разів більше неправильно припаркованих машин. Деталі у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, столична влада взялась звільняти центр міста від заторів і тотальних парковок у заборонених місцях. На вулицях з’явились нові евакуатори, які за лічені хвилини завантажують авто і відвозять його на штрафмайданчик.

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