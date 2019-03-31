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У Києві жінка народила на виборчій дільниці

Всього у столиці від ранку запрацювали 1103 виборчих дільниці. Із запізненням відкрилося лише 2.  За попередніми даними, у Києві мають проголосувати понад 2,5 млн виборців. Масово йти на дільниці кияни почали після десятої ранку. Тому навіть утворилися черги.

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А на Подолі на дільниці, що розташована у пологовому будинку у жінки почалися перейми. Свій громадянський обов’язок породілля встигла виконати. Натомість, чимало людей у столиці не змогли скористатися своїм правом. Бо прийшовши на дільницю не знайшли своїх прізвищ у списках виборців.

Та повернути себе до списку можна через суд, радять у комісії. Там також закликали киян не зволікати і йти на дільниці протягом дня. Щоб уникнути великих черг перед закриттям.

Раніше Факти ICTV писали, як проходить голосування у Львові.

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