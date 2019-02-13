У Київському метро відкрилася незвична виставка образів Тараса Шевченка

У столичному метро відкрилася незвична виставка. Тут Кобзар – і Че Гевара, і Елвіс Преслі. І навіть Бетмен та Людина Павук!

Таким побачив Шевченка молодий художник ілюстратор Олександр Грєхов. Каже – це не насміхання над поетом, а прагнення зробити його сучасним світовим героєм.

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На станції аж 30 образів Кобзаря у вигляді відомих кіногероїв та популярних персонажів.

Незвичайна виставка триватиме до 10 березня. І незалежно від того, викличе вона обурення, чи захват, у Шевченківські дні пересічні громадяни точно згадають Кобзаря.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Вірменії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.

Опубліковано Лютий, 13 в 12:14



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