У Київському метро відкрилася незвична виставка образів Тараса Шевченка
У столичному метро відкрилася незвична виставка. Тут Кобзар – і Че Гевара, і Елвіс Преслі. І навіть Бетмен та Людина Павук!
Таким побачив Шевченка молодий художник ілюстратор Олександр Грєхов. Каже – це не насміхання над поетом, а прагнення зробити його сучасним світовим героєм.
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На станції аж 30 образів Кобзаря у вигляді відомих кіногероїв та популярних персонажів.
Незвичайна виставка триватиме до 10 березня. І незалежно від того, викличе вона обурення, чи захват, у Шевченківські дні пересічні громадяни точно згадають Кобзаря.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Вірменії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.
2019-02-13
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