У Київському метрополітені влаштували акцію на підтримку боротьби з раком легень

1 серпня відзначають Всесвітній день боротьби з раком легень. Хвороба дуже підступна, адже симптоми часто можна сплутати з проявами інших недуг. Єдиний спосіб – вчасно прислухатися до себе і піти до лікаря.

Аби привернути увагу до цієї проблеми, у київській підземці влаштували перформанс.

У столичному метро раптом закашлявся диктор. Це акція на підтримку боротьби з раком легень. І як виявилося, люди знають про це небагато. Після цього диктор радить звернутися до лікаря.

Діагностика і справді найбільша проблема. Тож у рік обізнаності про цю недугу організатори акції влаштовують уже четвертий захід, аби роз’яснити, чому важливо йти до лікаря. Цього разу обрали метро.

Хвороба настільки підступна і часто безсимптомна, що звертають на неї увагу лише тоді, коли запізно. Щороку рак легень діагностують у 13 тис. українців, 9 тис. із них у той же рік помирають. 70% із хворих звертаються на пізніх стадіях.

Тривалий кашель, біль у грудях, мокрота з кров’ю, втомлюваність, втрата ваги чи задишка. Це основні симптоми, але є й чимало інших, які можна сплутати з будь-якою іншою хворобою.

Єдиний спосіб виявити недугу на ранніх стадіях – комп’ютерна томографія, адже флюорографія і рентген її не виявлять.

Особливо таку процедуру варто робити раз на рік тим, кому за 55 – у них ризик в десятки разів вищий, ніж у молоді.

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