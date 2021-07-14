У лісах Рівненської області за тиждень заблукали три людини
У лісах Рівненської області за тиждень заблукали три людини. Випадки почастішали від початку сезону збору ягід.
Так, 12-річний хлопчик вийшов аж у сусіднє село, 80-річна бабуся блукала в лісі дві доби, а пошуки 8-річної Діанки з допомогою поліції та лісівників тривали майже півдня.
Дівчинка відійшла від рідних, які збирали чорницю, зовсім недалеко, але знайти їх вже не могла.
Врятували її інші збирачі ягід – дитина вийшла до них, почувши голоси.
Факти ICTV зібрали основні поради, скориставшись якими, вам вдасться не заблукати в лісі.
Як не заблукати в лісі
- Перед тим, як заходити до лісу, варто зауважити, в якому ви населеному пункті.
- Якщо місцевість незнайома, до лісу краще не заходити взагалі.
- Запам’ятати вказівники з назвами лісництв, які є обабіч трас та доріг.
- Звертати увагу на будь-які особливості, що допоможуть зорієнтуватися дорогою назад (наприклад, на простору галявину, зламані дерева, великі мурашники).
- Не відходити далеко один від одного.
- Якщо все ж заблукали, перш за все, не можна панікувати.
Фото: Pexels
2021-07-14
Теги: дети, Ліс, Національна поліція, Рівненська область