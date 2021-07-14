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Тетяна Забожко |

У лісах Рівненської області за тиждень заблукали три людини

У лісах Рівненської області за тиждень заблукали три людини. Випадки почастішали від початку сезону збору ягід.

Так, 12-річний хлопчик вийшов аж у сусіднє село, 80-річна бабуся блукала в лісі дві доби, а пошуки 8-річної Діанки з допомогою поліції та лісівників тривали майже півдня.

Дівчинка відійшла від рідних, які збирали чорницю, зовсім недалеко, але знайти їх вже не могла.

Врятували її інші збирачі ягід – дитина вийшла до них, почувши голоси.

Факти ICTV зібрали основні поради, скориставшись якими, вам вдасться не заблукати в лісі.

Як не заблукати в лісі

  • Перед тим, як заходити до лісу, варто зауважити, в якому ви населеному пункті.
  • Якщо місцевість незнайома, до лісу краще не заходити взагалі.
  • Запам’ятати вказівники з назвами лісництв, які є обабіч трас та доріг.
  • Звертати увагу на будь-які особливості, що допоможуть зорієнтуватися дорогою назад (наприклад, на простору галявину, зламані дерева, великі мурашники).
  • Не відходити далеко один від одного.
  • Якщо все ж заблукали, перш за все, не можна панікувати.

Фото: Pexels

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