У Лондоні близько мільйона людей вийшли на вулиці проти Brexit

Британці вийшли на масовий марш у Лондоні через Brexit.

Вимагають провести повторний референдум. За словами організаторів, зібралось близько мільйона людей. Вони стоять на площі перед парламентом Британії.

Окрім вимоги проведення другого референдуму, натовп скандує гасла щодо відставки прем’єрки Терези Мей. Тим часом петиція на сайті британського парламенту щодо скасування виходу з ЄС набрала вже майже 4,5 мільйони підписів.

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Нагадаємо, що прем’єр Великої Британії Тереза Мей просила про відтермінування до 30 червня. Однак така умова не влаштовує країни ЄС через відмову Британії проводити на свої території вибори до європейського парламенту, які відбудуться наприкінці травня.

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