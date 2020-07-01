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Дарина Реготун |

У Луцьку негода повалила знаменитий 200-літній Лесин ясен

У Луцьку через негоду впав знаменитий 200-літній Лесин ясен. Він ріс під стінами Луцького замку Любарта.

Під цим ясенем писала вірші Леся Українка, яка жила у будинку поруч. Дереву було 200 років. Цього року стовбур ясеню похилився, але за його порятунок взялися науковці.

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Найближчим часом дерево мали укріплювати. На це виділили з бюджету 100 тис. грн. Та негода, на жаль, зробила свою справу.

Тепер на місці цього ясена українські учені за допомогою стимулятора росту спробують виростити ще одне таке ж подібне дерево.

Також через непогоду в Україні стаються нещасні випадки. На Львівщині під час урагану велике дерево впало на будинок. Внаслідок події загинула дівчина.

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