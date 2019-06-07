У Луцьку розгорівся скандал навколо демонтажу автогриля

Детективна історія у Луцьку. Юрій Медко стверджує, що Муніципальна варта поцупила його автогриль.

Причіп на колесах чоловік виставив на продаж і вже знайшов покупця. Та з авторинку машина зникла. Інспектори Муніципальної варти його демонтували й утилізували. Бо це мовляв – кіоск.

Автогриль вивозили серед ночі. Чоловік одразу кинувся його шукати, написавши заяву до поліції. І зрештою свій транспорт знайшов на штрафмайданчику, хотів забрати звідти бодай дороге обладнання. Та згодом той зник і звідти.

Читайте: У Дніпрі масово зносять наливайки – де, як та скільки вже демонтовано

У Муніципальній варті переконують: це кіоск і стояти там так довго не мав права, адже псував вигляд авторинку. Хоча жодного протоколу за порушення правил паркування чи незаконну торгівлю не склали, – каже чоловік.

На дії муніципалів чоловік поскаржився до суду, адже переконаний – знищувати його майно без його відома та без рішення суду – протиправно. Однак апеляційний суд відмовив в задоволенні позову.

Жодних документів на демонтаж та знищення причепа в департаменті муніципальної варти не показали. Лише рішення суду, який вони виграли.

Чоловік подав касаційну скаргу. Та вже зневірився. Тим часом, в поліції розслідують кримінальне провадження щодо факту незаконного демонтажу інспекторами муніципальної варти 9 об’єктів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві під час демонтажу МАФів відкрили стрілянину.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.