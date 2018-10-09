У Луцьку створили зоопарк для травмованих тварин і птахів

Бурий ведмідь наробив неабиякого ґвалту 8 років тому під Луцьком. Він вибрався з авто, у якому його перевозили. Клишоногого ледве вдалося піймати – він як і ще троє врятованих від голоду та знущань ведмедів оселилися в Луцькому зоопарку.

Прихистивши бурих, у зоопарку для них створили ціле містечко, де тепер доглядають за вісьмома красенями.

Через травми птахи не літають і в живій природі їх швидко вполюють хижаки. Небайдужі люди привезли пернатих до зоопарку.

Поважно походжають і пелікани, незвичні для Волині. Одного з них теж врятували люди.

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Серед врятованих – білочки, кажани, птахи та хижаки. Реабілітовувати тварин, які звикли жити в дикій природі непросто, кажуть у зоопарку. Але ще гірше – лишати їх напризволяще. Адже травмовані та розгублені, вони стають легкою здобиччю.

Усіх врятованих тварин, якщо їх вдається вилікувати – відпускають у дику природу. Та дехто залишається назавжди.

До слова, Kotik by kotik: як діти рятують бездомних тварин.

Опубліковано Жовтень, 09 в 12:19



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