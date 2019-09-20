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У Луцьку згорів військовий шпиталь, евакуйовано 80 пацієнтів

Масштабна пожежа у Луцьку – загорівся військовий шпиталь. Надзвичайники та медики евакуювали 80 пацієнтів, серед них і семеро хворих у важкому стані.

Майже 500 квадратних метрів даху луцького військового госпіталю вигоріло вщент. На місці досі працюють рятувальники, розбирають завали.

Пожежа сталася о пів на третю ночі і вже за лічені хвилини прибули перші бригади рятувальників. Мешканці сусідніх будинків дуже злякалися, бо вогонь міг перекинутись і на їхні оселі.

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Персонал одразу кинувся евакуйовувати пацієнтів на вулицю. Усього майже сотня людей, серед яких були і лежачі. Виносили і майно, зокрема медпрепарати.

Пацієнтів розвезли по навколишніх лікарнях, допомагали патрульні та таксисти. На щастя, ніхто з них та медперсоналу не постраждав. А з вогнем боролися майже півсотні рятувальників з Луцька та інших міст.

Керівництво госпіталю, який належить Міністерству оборони, поки нічого не коментує. Працівники з журналістами теж говорять неохоче. Кажуть лише, що надто налякані.

Сама ж будівля дуже стара, їй понад 300 років. Госпіталь для військових тут з 1950-х років. Причини такого масштабного займання назвуть експерти після всіх досліджень.

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