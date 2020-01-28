У Львові дві електроопори розчавили легковик і пошкодили тролейбус

У Львові впали дві електроопори – розчавили легковий автомобіль і зачепили тролейбус. На щастя, ніхто не постраждав.

Інцидент трапився близько 12 години біля кінцевої зупинки громадського транспорту. Оскільки тролейбус був майже порожнім, то пощастило уникнути потерпілих.

Спершу одна опора впала на тролейбус, а згодом інша повалилась на легковий автомобіль, що їхав одразу позаду.

Причини падіння поки невідомі, у міськраді кажуть: опори нові, жодних робіт поблизу не проводилося, вітру немає. Тож обіцяють розібратися.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Урал зніс електроопору на території частини у Хмельницькому.

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