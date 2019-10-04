У Львові відкрили бізнес-інкубатор для підтримки молодіжного підприємництва

Нове місце для народження сучасних і прогресивних ідей. У Львові офіційно відкрили муніципальний бізнес-інкубатор для підтримки молодіжного підприємництва. Проект реалізували за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Польщі в межах програми Польська допомога розвитку 2017−2019.

Колишня будівля управління державної реєстрації отримала нове життя. Сьогодні це – сучасний центр народження прогресивних ідей. Саме тут молоді та амбітні люди можуть перевірити свої ідеї на життєздатність, побудувати бізнес-модель, дізнатися основні моменти з ІТ-права, продажів та маркетингу.

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Амбітних та ідейних тут понад дві сотні. Набори до стартап-депо відбуваються двічі на рік – навесні та восени. Програма триває 2 місяці і складається з двох частин: лекційної та практичної.

Викладають львів’янам підприємці та засновники стартапів, які працюють на ринку та мають розуміння побудови бізнесу.

Три роки втілювати проект допомагали колеги з Польщі. Крім спільних тренінгів, вони виділили для реалізації Стартап-депо майже 700 тис злотих.

За три кращі бізнес-ідеї випускникам нададуть приз – 21 тис. грн. на розвиток стартапів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці отримують гроші на стартапи у Польщі.

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