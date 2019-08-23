У Львові відкрили меморіал пам’яті Героїв Небесної сотні – один з найбільших в Україні

У Львові відкрили один із найбільших в Україні меморіалів пам’яті героїв Небесної сотні. Сьогодні тут вперше замайорів синьо-жовтий стяг. Пам’ятне місце складатиметься з двох частин. Зараз готова основна – площа зі стелою, на якій вигравірувані імена 107 загиблих героїв і їх портрети. А ще кілька оглядових майданчиків, з яких відкриваються чудові краєвиди на місто.

Наступним етапом буде будівництво пішохідного моста. За задумом авторів проекту, на даху моста виріжуть імена героїв, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що символізуватиме сльози за загиблими, в сонячну – літери підсвічуватимуться природним світлом. На відкриття до місця вшанування зійшлися сотні львів’ян, бійців АТО, а рідні загиблих героїв з’їхались із цілої України.

Читайте: Герої Небесної Сотні: події, що змінили історію

Це перше в Україні пам’ятне місце такого масштабу. Головна стела розташована на пагорбі поруч із Замковою горою. За задумом архітекторів, такий стримано-вишуканий простір найкраще передасть дух сучасності та увічнить пам’ять героїв Небесної сотні. Урочисте відкриття меморіалу розпочали сумною мелодією, під яку проводжали загиблих під час Революції Гідності.

Хвилиною мовчання пом’янули і воїнів російсько-української війни. Люди приїхали з різних куточків України, аби вшанувати пам’ять полеглих.

Основний матеріал, з якого зроблено стелу – кортен, з часом він змінює фактуру і має особливу символічність боротьби та палаючого вогню. А сам знак нагадує барикаду на Майдані.

До слова, музей на алеї Небесної сотні заборонили будувати до завершення слідства.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.