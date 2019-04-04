у Львові відкрили перший банк крові для тварин

Рятувати чотирилапих тепер буде легше – у Львові відкрили перший на західній території України банк крові для тварин. Проект втілили на базі комунального підприємства Лев. За майже 300 тис. гривень придбали необхідне обладнання й уже тестують базу потенційних хвостатих рятівників.

Це може зберегти чимало життів, адже тільки в нашому місті щомісяця від травм чи хвороб гинуть сотні собак. Бо потребують негайного переливання крові, а взяти її – ніде. Дотепер єдиний такий банк діяв хіба що в столиці.

Боніта – уже двічі ділилась кров’ю. Тепер стала дебютним донором першого в місті банку крові для тварин. Спершу песика оглядають та визначають чи відповідає він критеріям донора.

Читайте: Де шукати донорів та як безпечно здати кров в Україні

За один раз узяти можуть до чотирьохсот мілілітрів крові. Для чотирилапих донорів це безпечно, запевняють ветеринари. І показують обладнання у невеликій лабораторії. Тут і діє банк крові.

Мікроскоп, центрифуга – на все потрібно було 275 тис. гривень. Ще торік розпочали збирати гроші. З постачальниками повністю не розрахувалися, та вже можуть рятувати життя.

Для потенційних чотирилапих донорів – формують спеціальну онлайн-базу. Так, у Львові зареєстровані 14 тис. собак. Власник, який знає групу крові свого улюбленця, зможе вказати її в реєстрі.

До слова, Факти писали про банк крові для тварин: хто може здати та де.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.