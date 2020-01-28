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У Литві штрафуватимуть за поліетиленові пакети в магазинах

У Литві штрафуватимуть за роздачу безкоштовних пластикових пакетів у магазинах та на ринках. Відповідне рішення ухвалив сейм країни.

Зміни в закони Про охорону навколишнього середовища і Кодексу про адміністративні правопорушення ухвалили одноголосно. Торговців, які безкоштовно пропонують пластикові пакети для покупок, каратимуть штрафами до €3 тис., а за повторне порушення – до €5 тис.

Виняток стосуватиметься тільки дуже легких пакетів для нефасованих продуктів. Все через те, що залежно від виду поліетилену, пакети розкладаються в землі від 100 до 400 років.

Нагадаємо, у Дніпрі розробили біорозчинні пакети для сміття.

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