У Мадриді та Німеччині пройшли протести проти карантину

Світ продовжує обережно виходити з карантину. Скасовують деякі обмеженні і у США. В країні півтора мільйона заражених. Однак епідемія йде на спад. У штаті Нью-Йорк, де хворих найбільше, у 5 регіонах відновили роботу виробництво та об’єкти будівництва. Жителям міста Нью-Йорка дозволили виходити на вулицю, але тримати дистанцію.

Тим часом у Європі протести проти карантину. На вулиці Мадрида вийшли кілька сотень людей. Вони вимагали скасувати обмеження та запустити економіку. Акції протесту проти карантинних обмежень і в Німеччині.

Великобританія, де 240 тис. заражених, з початку тижня послаблює обмеження, запрацював транспорт. А з першого червня в країні відкриють школи.

У Франції та Італії зменшується кількість нових заражень та летальних випадків. Австрія, яка першою в Європі почала послаблювати карантин, з 15 червня відкриє кордон з Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Зняти прикордонний контроль з 15 червня хоче і Німеччина. Якщо буде згода всіх держав, обмеження на поїздки скасують між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією.

Факти ICTV раніше писали про кількість хворих на 17 травня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.