У магазинах дефіцит, ціни підскочили: Бердянськ три доби без питної води

Половина Бердянська, а це понад 50 тисяч жителів курортного міста, вже третій день без питної води.

Причина – масштабна аварія на місцевому каналізаційному колекторі. Виявили чотири прориви на ділянці понад 150 метрів.

Ліквідацією займаються місцеві комунальні служби. Але роботи ускладнюються тим, що прорвало на глибині понад 7 метрів, дістатися туди важко.

Зараз у половині міста не працюють школи та дитячі садки. Обмежили прийом до дитячої поліклініки та міської лікарні. Ці заклади переведені на так званий ургентний режим – допомогу надають лише в екстрених випадках.

Ліквідувати аварію планували за два дні, але зараз посадовці вже не дають таких оптимістичних прогнозів.

Нині у Бердянську головний товар – питна вода. У магазинах відчувається дефіцит. При цьому вправні ділки розвозять дворами питну воду у діжках. Місцеві бідкаються – її ціна постійно зростає.

Читайте: У Києві на Подолі згорів ресторан

Технічну воду у лікарні та інші заклади, а також мешканцям, доставляють рятувальники. За день пожежна машина курсує з десяток разів. Хто не може дочекатися, набирає морську воду.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок вибуху на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам’янське з опіками у тяжкому стані госпіталізовано п’ять осіб.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Бердянську закрили школи і дитсадки, люди стоять у чергах за водою
У Києві кілька днів відключатимуть воду (АДРЕСИ)
У Торецьку відновили водопостачання
Агресія Росії в Азовському морі: порт Бердянська на межі зупинки
Тиждень без води: у Торецьку залатали пошкоджений бойовиками водогін
На Донбасі без води майже 43 тис. людей. У Торецьку – режим НС
Бойовики замінували водогін на Донбасі – вибухівку знешкоджено
Місто здоров’я. Чому варто відвідати Трускавець

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка