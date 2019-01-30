У магазинах дефіцит, ціни підскочили: Бердянськ три доби без питної води

Половина Бердянська, а це понад 50 тисяч жителів курортного міста, вже третій день без питної води.

Причина – масштабна аварія на місцевому каналізаційному колекторі. Виявили чотири прориви на ділянці понад 150 метрів.

Ліквідацією займаються місцеві комунальні служби. Але роботи ускладнюються тим, що прорвало на глибині понад 7 метрів, дістатися туди важко.

Зараз у половині міста не працюють школи та дитячі садки. Обмежили прийом до дитячої поліклініки та міської лікарні. Ці заклади переведені на так званий ургентний режим – допомогу надають лише в екстрених випадках.

Ліквідувати аварію планували за два дні, але зараз посадовці вже не дають таких оптимістичних прогнозів.

Нині у Бердянську головний товар – питна вода. У магазинах відчувається дефіцит. При цьому вправні ділки розвозять дворами питну воду у діжках. Місцеві бідкаються – її ціна постійно зростає.

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Технічну воду у лікарні та інші заклади, а також мешканцям, доставляють рятувальники. За день пожежна машина курсує з десяток разів. Хто не може дочекатися, набирає морську воду.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок вибуху на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам’янське з опіками у тяжкому стані госпіталізовано п’ять осіб.

Опубліковано Cічень, 30 в 22:23



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