У Маріуполі водій з’їла постанову, щоб не платити 51 грн штрафу
У Маріуполі жінка-водій, на яку поліція склала постанову про порушення, вирішила з’їсти документ.
У такий спосіб вона хотіла уникнути штрафу в 51 грн за те, що їхала не пристебнутою.
На відео з камери патрульних зафіксовано, як поліцейські пояснюють водійці її порушення і просять поставити підпис під постановою.
Натомість жінка намагається її проковтнути.
Камери відеофіксації порушень ПДР
З 1 червня запрацювала система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху.
У Києві та Київській області встановили 50 камер, які фіксують правопорушення у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
2020-09-10