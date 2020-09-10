У Маріуполі водій з’їла постанову, щоб не платити 51 грн штрафу

У Маріуполі жінка-водій, на яку поліція склала постанову про порушення, вирішила з’їсти документ.

У такий спосіб вона хотіла уникнути штрафу в 51 грн за те, що їхала не пристебнутою.

На відео з камери патрульних зафіксовано, як поліцейські пояснюють водійці її порушення і просять поставити підпис під постановою.

Натомість жінка намагається її проковтнути.

Камери відеофіксації порушень ПДР

З 1 червня запрацювала система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

У Києві та Київській області встановили 50 камер, які фіксують правопорушення у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

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