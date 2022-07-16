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У Мінекономіці розповіли про реальний стан речей на ринку праці та озвучили кількість безробітних в Україні

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна розповіла про кількість безробітних в Україні, ринок праці та законопроекти Верховної Ради.

Станом на сьогодні кількість безробітних осіб в Україні становить 310 тисяч осіб. Ми мусимо сказати, що ця цифра в порівнянні з цифрою у цей самий період минулого року зменшилася на 8%. Звісно, ми пов’язуємо це з тим, що велика кількість людей виїхала за кордон або знаходиться на окупованих територіях.

Тетяна надала інформацію про реальний стан речей на ринку праці та пояснила, які існують програми від уряду для створення нових робочих місць.

Ми раді повідомити, що запустилися грантові програми на старт власної справи, також гранти на садівництво, на теплиці, на переробні підприємтсва. І власне програми, які вже анонсовані вони спрямовані на те, щоб створювати робочі місця. Саме вони є участю держави в процесі створення робочих місць.

До того ж заступниця міністра зазначила про бюджет держави на грантову програму, їх надходження з резервного фонду державного бюджету та, що можна зробити, щоб отримати фінансування.

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