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У містах оголосили надзвичайну ситуацію: у Китаї рекордні снігопади

Людмила Богданова редакторка стрічки

Північно-східні регіони Китаю потерпають від рекордних снігопадів. У кількох містах оголосили надзвичайну ситуацію.

Вихідними різко впала температура. Мороз і сильний вітер спричинили обриви електромереж. Через негоду на дорогах утворилися багатокілометрові затори.

Розчищати вулиці вийшли допомагати волонтери. Сніговий шторм у Китаї наприкінці жовтня назвали найтривалішим за понад 50 років. Синоптики кажуть, такі різкі перепади погоди почастішали через глобальні зміни клімату.

Водночас Індію охопили масштабні повені, зокрема у південному штаті Андхра-Прадеш. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок повеней на території країни загинуло щонайменше 30 людей, однак кількість жертв може бути набагато більшою.

Тисячі людей залишилися без домівок, вода заблокувала рух автомобільними трасами, через що рятувальники не можуть допомогти постраждалим.

Військові скидають місцевим мешканцям їжу та воду з гелікоптерів.

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