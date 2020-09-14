Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Ми рекомендуємо

У місті порожньо: як Трускавець страждає через заборону в’їзду іноземців

На рецепції одного з готелів Трускавця нині порожньо. Ключі чи не від усіх номерів на своїх місцях.

Після проваленого через карантин сезону весна-літо у місті-курорті неабияк чекали на осінній аншлаг. Зокрема, на туристів з-за кордону. Та заборона Кабміну на в’їзд іноземців від 28-го серпня усе змінила.

Для невеличкого міста, що живе за рахунок відпочивальників, відсутність іноземних туристів означає порожню казну. У бюджеті Трускавця, лише за перші чотири місяці 2020 року вже недораховуються 50 млн грн.

Держагентство з розвитку туризму раніше зверталось до Кабміну скасувати чи пом’якшити заборону на в’їзд іноземців, але їх не почули. Тепер сподіваються, допоможуть гранти.

Та грантову систему допомоги у профільній асоціації туроператорів всерйоз не сприймають. Бо незрозумілим залишається – хто ж отримає цю доплату.

Україна закрила в’їзд іноземцям

З 00.00 28 серпня набула чинності заборона Кабінету міністрів на в’їзд до України іноземців. Вона буде діяти до 28 вересня.

26 серпня на засідання Кабмін ухвалив постанову №641, у якій заборонив в’їзд для іноземців в Україну з 29 серпня. Але увечері 27 серпня, урядовці внесли зміни і постанова набула чинності днем раніше – 28 серпня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що уряд збирався на позачергове засідання 27 серпня, щоб уточнити зауваження громадян щодо того, хто з іноземців зможе в’їжджати в Україну.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Голова Миколаївської області захворів на коронавірус
Голова Миколаївської області захворів на коронавірус
Проведення концертів під час карантину – в Україні створять робочу групу
Проведення концертів під час карантину – в Україні створять робочу групу
РФ постачатиме вакцину від коронавірусу до Білорусі
РФ постачатиме вакцину від коронавірусу до Білорусі
Вакцина від коронавірусу не завершить пандемію – ВООЗ
Вакцина від коронавірусу не завершить пандемію – ВООЗ
Хворіють 97 вчителів, 501 клас на самоізоляції. Яких обмежень дотримуються українські школи
Хворіють 97 вчителів, 501 клас на самоізоляції. Яких обмежень дотримуються українські школи
Рада Харкова спростувала, що Кернес впав у кому
Рада Харкова спростувала, що Кернес впав у кому
Нові обмеження у Києві та 2 462 хворих за добу: карантин 14 вересня
Нові обмеження у Києві та 2 462 хворих за добу: карантин 14 вересня
До держбюджету заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу
До держбюджету заклали 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка