У місті порожньо: як Трускавець страждає через заборону в’їзду іноземців

На рецепції одного з готелів Трускавця нині порожньо. Ключі чи не від усіх номерів на своїх місцях.

Після проваленого через карантин сезону весна-літо у місті-курорті неабияк чекали на осінній аншлаг. Зокрема, на туристів з-за кордону. Та заборона Кабміну на в’їзд іноземців від 28-го серпня усе змінила.

Для невеличкого міста, що живе за рахунок відпочивальників, відсутність іноземних туристів означає порожню казну. У бюджеті Трускавця, лише за перші чотири місяці 2020 року вже недораховуються 50 млн грн.

Держагентство з розвитку туризму раніше зверталось до Кабміну скасувати чи пом’якшити заборону на в’їзд іноземців, але їх не почули. Тепер сподіваються, допоможуть гранти.

Та грантову систему допомоги у профільній асоціації туроператорів всерйоз не сприймають. Бо незрозумілим залишається – хто ж отримає цю доплату.

Україна закрила в’їзд іноземцям

З 00.00 28 серпня набула чинності заборона Кабінету міністрів на в’їзд до України іноземців. Вона буде діяти до 28 вересня.

26 серпня на засідання Кабмін ухвалив постанову №641, у якій заборонив в’їзд для іноземців в Україну з 29 серпня. Але увечері 27 серпня, урядовці внесли зміни і постанова набула чинності днем раніше – 28 серпня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що уряд збирався на позачергове засідання 27 серпня, щоб уточнити зауваження громадян щодо того, хто з іноземців зможе в’їжджати в Україну.

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