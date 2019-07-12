У Москві відпустили півсотні кримських татар, затриманих за акцію проти репресій

У Москві цієї ночі відпустили півсотні кримських татар, яких затримали під будівлею Верховного суду.

Проте Росія погрожує їм штрафом від п’яти до 10 тис. гривень. За цими протоколами відбудеться засідання наприкінці місяця.

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Нагадаємо, напередодні пів сотні активістів організували кілька протестів у Москві проти репресій щодо кримських татар. Правоохоронці завантажили всіх в автобуси та відвезли до відділків поліції.

До слова, у Москві на Красній площі затримали кримськотатарських активістів, які вийшли на акцію проти кримінальних справ щодо представників їхнього народу.

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