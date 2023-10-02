У Москві злили адреси офіцерів ФСБ та ГРУ | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
– Сьогодні, 02.10.23, авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів;
– Окупанти обстріляли Куп’янськ на Харківщині, постраждали 2 людини;
– У Києві триває засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу;
– У Києві СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ;
– Окупанти обстріляли Нікополь, поранено чоловіка, є масштабні руйнування;
– Про роботу екіпажу дронів під Куп’янськом;
– В Москві опублікували адреси ФСБ та ГРУ;
– На Миколаївщині відновлюють будинки після обстрілів окупантів;
– Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві, щоб допомогти відбудувати місто;
– На Львівщині реконструюють покинутий костел минулого століття;
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