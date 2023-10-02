У Москві злили адреси офіцерів ФСБ та ГРУ | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Сьогодні, 02.10.23, авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів;

– Окупанти обстріляли Куп’янськ на Харківщині, постраждали 2 людини;

– У Києві триває засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу;

– У Києві СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ;

– Окупанти обстріляли Нікополь, поранено чоловіка, є масштабні руйнування;

– Про роботу екіпажу дронів під Куп’янськом;

– В Москві опублікували адреси ФСБ та ГРУ;

– На Миколаївщині відновлюють будинки після обстрілів окупантів;

– Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві, щоб допомогти відбудувати місто;

– На Львівщині реконструюють покинутий костел минулого століття;

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